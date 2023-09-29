Установление мира между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всем народам региона.

Установление мира между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всем народам региона, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмус.

Спикер парламента Турции в Дублин Он выступил на 1-й сессии Конференции спикеров парламентов Совета Европы. Куртулмуш отметил, что некоторые силы пытаются помешать совместным усилиям Азербайджана, Грузии, Армении, России, Ирана и Турции по установлению мира и сотрудничества в регионе.

Он также добавил, что открытие Зангезура Коридор отвечает интересам всех народов региона.