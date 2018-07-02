Установленные к ЧМ-2018 видеокамеры в Москве помогли поймать преступника

В фан-зоне на Воробьевых горах 1 июля во время трансляции матча между сборными России и Испании камера видеонаблюдения с системой распознавания лиц зафиксировала гражданина, находящегося в федеральном розыске.

«На входных группах Фестиваля болельщиков система обнаружила совпадение изображения с камер с разыскиваемым гражданином, находящимся в федеральном розыске по обвинению в краже», — сказала пресс-секретарь главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Она добавила, что мужчина сразу же был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ. Его личность подтвердили.

Для фиксации всех входящих в стадион «Лужники», а также на территорию зоны Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах организаторы использовали в общей сложности 282 камеры видеонаблюдения с системой аналитики и распознавания лиц. В этой системе находятся около 50 тыс. фотографий граждан, в том числе более 2 тыс. иностранных футбольных фанатов. В базе содержатся изображения людей, находящихся в федеральном розыске, карманников и российских футбольных хулиганов, которым по решению суда ограничен доступ на футбольные матчи, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала Россия сыграет с командой Хорватии 7 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Фоторепортаж из сочинской фан-зоны во время матча Россия — Испания смотрите здесь.

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