Устранить аварию на теплотрассе в Краснодаре планируют до конца суток

Об этом 30 ноября сообщили в МЧС края.

«Ориентировочное время устранения последствий аварии на теплосети — 23:00», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Работы на месте ЧП продолжаются. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 ноября в Краснодаре из-за утечки на теплотрассе без отопления остались 5 тыс. человек. Авария произошла на подземной теплотрассе диаметром 320 мм на 2-м проезде Айвазовского. Была прекращена подача теплоносителя и горячей воды в десять многоквартирных жилых домов на улицах Бургасской, Стасова, а также на 2-м проезде Айвазовского.

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