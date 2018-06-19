Уткин отказался комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Спортивный журналист Василий Уткин 19 июня объяснил, почему больше не будет комментировать чемпионат мира по футболу.

О прекращении сотрудничества с Первым каналом он заявил в своем обращении на YouTube.

«Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся со взаимным уважением, и с моей стороны — с благодарностью», — сказал Уткин.

Уткин отказался озвучивать причины, которые привели к этому решению. Он попросил журналистов не беспокоить его, сославшись на свое право сохранять молчание.

«Я продолжу говорить о чемпионате мира так, как я этого хочу и сочту нужным. У себя в социальных сетях и, в частности, на своем канале Youtube», — цитирует журналиста телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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