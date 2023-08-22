Утвержден перечень должностей и должностей, занимаемых материально ответственными работниками

Примерный перечень должностей и должностей, занимаемых работниками, с которыми Министерство юстиции может заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, взят из государственного реестра

В данном выборочном перечне указано 177 профессий и должностей по 26 видам работ, которые занимают работники, с которыми могут быть заключены письменные договоры о полной материальной ответственности.

В частности, перечислены профессии и должности склада, казначейства и других отделов, должности в сфере фармацевтики, инженера-химика, кассира, продажи продукции.

Для справки: в статье 343 ТК РФ приведен примерный перечень должностей и работ, занимаемых работниками, с которыми могут быть заключены письменные договоры о полной материальной ответственности, предусмотрено сокращение и утверждение Минтруда .