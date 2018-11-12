Утвержден шорт-лист конкурса «Великие имена России»

12 ноября в 07:38

Экспертный совет проекта, в рамках которого выберут имена выдающихся соотечественников для аэропортов РФ, утвердил список имен-финалистов для голосования.

Имена-финалисты определили по результатам соцопросов жителей регионов. Во втором этапе конкурса приняли участие 90 тыс. человек.

По условиям конкурса, шорт-лист включает в себя тройки имен финалистов по каждому из 47 аэропортов. По девяти аэропортам совету рекомендовали утвердить «четверки», так как претенденты, занявшие третье и четвертое места, набрали одинаковое число голосов.

Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Старт объявят 12 ноября на специальной пресс-конференции, сообщается на сайте «Великие имена России».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае три аэропорта будут названы в честь выдающихся личностей — в Краснодаре, Сочи и Анапе. Предложить свой вариант названия аэропорту можно было до 28 октября на странице проекта «Великие имена России».

Следить за голосованием можно, подписавшись на официальные группы проекта в соцсетях: «ВКонтакте», Одноклассники, Facebook, Instagram.

Мэр Анапы Юрий Поляков предложил назвать анапский аэропорт в честь героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина. Кубанским аэропортам предложили дать имена генерала Трошева и маршала Жукова.

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