Утверждено Положение о государственном имуществе

Министры Суд принял решение ” Об утверждении положения о порядке определения первоначальной стоимости услуг оценочных организаций по организации эффективного управления государственными активами». В иных случаях, связанных с предоставлением, включением в уставный фонд хозяйственных обществ, распоряжением государственных активов и сохранности их в целости, а также при реализации земельного участка, не предназначенного для ведения сельского хозяйства) в целях их оценки и проведения экспертизы достоверности акт оценки определяет порядок определения внутренней стоимости .

Положения настоящего Положения применяются заказчиком бюджета при оценке государственного имущества, а также достоверности отчета об оценке, оценочными организациями (иностранными оценочными организациями и их дочерними организациями, действующими в Узбекистане, за исключением предприятий) применяются в целях привлечения и обеспечения определения стоимости оказываемых ими услуг в установленном порядке.