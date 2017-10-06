УВД по Сочи напомнило правила полета беспилотников и малой авиации

Они осуществляются на территории города в соответствии с федеральным законом от 3 июля 2016 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в воздушный кодекс».

Любой беспилотный летательный аппарат весом более 250 г должен быть зарегистрирован, на каждый полет нужно получить разрешение. Владельцам такой техники не стоит забывать, что несанкционированные полеты радиоуправляемых самолетов, вертолетов, дронов и коптеров физическими лицами вне помещений запрещены.

В период проведения массовых мероприятий полеты беспилотных летательных аппаратов должны проходить только в соответствии с действующим законодательством РФ.

За нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов для физических лиц в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях установлены штрафы в размере от 2 до 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 25 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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