Уволен прокурор Паркентского района Шарифжон Акбаров — СМИ

14 июля прокурор Паркентского района Шарифжон Акбаров был уволен. По словам источника Kun.uz, ​​причиной увольнения прокурора стал тот факт, что один из заместителей акима Паркентского района был арестован в качестве меры пресечения в рамках уголовного дела.

По словам источника, многие заместитель хокима Тмая были освобождены, а прокурор Шарифжон Акбаров освобожден от занимаемой должности за нарушение закона при подаче ходатайства о заключении под стражу.Ул чиновник заявил, что заместитель хокима не был арестован. Он заявил, что ему ничего не известно об увольнении районного прокурора.

Сотрудник информационной службы Ташкентской областной прокуратуры не стал отрицать факт увольнения районного прокурора Шарифжона Акбарова. Причин этого он также не раскрыл.