Узбеки передали контейнерный дом жителям Хатая, пострадавшим от землетрясения

57 домов-контейнеров, купленных и оборудованных за счет граждан Узбекистана, в том числе трудовых мигрантов в Турции, переданы жителям Хатайского района Турции.

Как сообщалось, в ходе мероприятия узбекские дипломаты еще раз выразили глубокое сочувствие турецкому народу, пострадавшему в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года. Отмечено, что узбекский народ с первого дня трагедии оказывает помощь своим турецким братьям, и что доставка этих контейнеров в канун Курбан-Байрам является лучшим решением жилищного вопроса. инициативы реставрации, в том числе строительство нового жилья и других объектов инфраструктуры, которые станут еще одним ярким символом тесной дружбы и солидарности.Он отметил, что никогда не забудет помощь, оказанную им с первых часов трагедии. Подчеркнуто, что узбекские спасатели и военные медики рисковали жизнью, работали в тяжелейших условиях, проявляли мужество и профессионализм, оказывали всестороннюю помощь пострадавшим.