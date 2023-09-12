Узбекистан близок к вступлению во Всемирную торговую организацию

11 сентября 2023 года состоялся международный семинар, посвященный процессу вступления Узбекистана в члены Всемирной торговой организации. Данное мероприятие было организовано при сотрудничестве межведомственной комиссии по вопросам ВТО, посольства Республики Корея в Узбекистане и Университета мировой экономики и дипломатии.

На мероприятии было представлено более 15 важных документов. странам-членам ВТО в рамках многосторонних переговоров.

На завершающей стадии находится подготовка к проведению 7-го заседания Рабочей группы по членству Узбекистана в ВТО.

Кроме того, В этом году предпринимаются серьезные меры по завершению переговоров более чем с 10 странами.

На мероприятии послы Франции, Индии, Китайской Народной Республики и Японии также подчеркнули важность членства Узбекистана в ВТО и этого процесса. Они подчеркнули свою полную поддержку.

Для информации: Узбекистан начал процесс вступления в ВТО в 2020 году после 15-летнего перерыва.

Цель членства в ВТО заключается в дальнейшей либерализации и углублении экономических реформ, усилении конкурентной среды, обеспечении устойчивого развития и тем самым повышении уровня жизни населения.