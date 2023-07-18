Узбекистан и Китай проводят профилактику засоления почв

Генеральное консульство Узбекистана в Гуанчжоу организовало встречу с ректором Гуандунского океанологического университета КНР Пан Синсяном, сообщает «Dunyo».
Стороны в сфере сельского хозяйства Подчеркивая взаимодополняемость и интеграцию, обмен преподавателями и студентами, готовность к поиску новых направлений взаимозависимости между высшими учебными заведениями, начало сотрудничества по следующим согласованным вопросам:
– организация практической поездки делегации в Узбекистан под руководством ректором Гуандунского океанологического университета в октябре текущего года;
– предотвращение засоления почв совместно с узбекской стороной при проведении изымающих работ;
– повышение продуктивности засоленных земель и посевов;
– создание совместной лаборатории по повышению продуктивности сельскохозяйственной продукции.
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Подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Guangdong Ocean University.