Узбекистан и Международная организация труда: отношения сотрудничества будут и дальше укрепляться

Взаимное сотрудничество между Узбекистаном и Международной организацией труда (МОТ) развивается всесторонне и эффективно.

Узбекистан при поддержке МОТ, ООН «Работа Генерального секретаря» была зарегистрирована первой страной в инициативе «Глобальный акселератор всеобщей социальной поддержки созидания и справедливого перехода». На данный момент все элементы этого механизма внедряются в практику в Узбекистане.

В ходе встречи Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Норбоева и директор Регионального бюро Международной организации труда (МОТ) Михаил Пушкин особо отметили перспективы сотрудничества по улучшению условий труда в различных отраслях экономики. обсуждалась экономика.

Программа достойного труда в Узбекистане на 2021-2025 годы, принятая совместно с Международной организацией труда, предусматривает широкое применение международных стандартов в области труда и производственно-технических направлений в экономике страны. принимаемые меры имеют важное значение.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как создание достойных условий труда, внедрение международных стандартов в сфере труда.

Условлено и дальше укреплять стабильно развивающиеся отношения сотрудничества между Узбекистаном и МОТ, активизировать консультации по совместно реализуемым проектам.