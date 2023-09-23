Узбекистан и Сингапур хотят сотрудничать в сфере сельского хозяйства

Узбекистан и Сингапур начинают проекты сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел переговоры с Куок Хун Хонгом, председателем и главным исполнительным директором сингапурской компании «Wilmar International».

На встрече обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество, рассматривалась реализация совместных проектов по производству важных продуктов питания, таких как растительное масло, мука, рис и кормовая продукция для животноводческой отрасли, вопросы дальнейшего расширения. обсуждались.

“Представители компании высоко оценили производственные мощности, которые были изучены в регионах нашей страны”, – говорится в сообщении.

По итогам переговоров Рассмотрено дальнейшее развитие сотрудничества и обсуждаемого проекта, а также выражена взаимная готовность принять двусторонние меры для скорейшего начала работы над инициативами. Компания входит в число крупнейших компаний по рыночной капитализации на Сингапурской фондовой бирже. Компания имеет более 500 производственных предприятий и более 50 систем поставок в Китае, Индии, Индонезии и около 50 странах мира. Ее чистая прибыль в 2022 году оценивается в 2,4 миллиарда долларов. Количество сотрудников – 100 000.