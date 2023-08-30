Узбекистан и Великобритания расширят свои отношения в сфере трудовой миграции

Начальник отдела сотрудничества со странами Европы и институтами Евросоюза МИД Узбекистана Айбек Шахавдинов встретился с послом Великобритании Тимоти Смартом, сообщает “Дуньо”.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-британских отношений, будущих совместных мероприятий, а также разрабатываемых соглашений между двумя странами.

Укрепление взаимовыгодных отношений, Важность активизации сотрудничества в политической, Подчеркнуто торгово-экономическая и культурно-гуманитарная сферы.По итогам встречи стороны подтвердили приверженность расширению отношений в различных сферах, в частности, трудовой миграции, борьбе с изменением климата, безопасности и других сферах.