Узбекистан и Южная Корея укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции

Широкая разъяснительная работа среди южнокорейских работодателей с целью обеспечения притока большего количества узбекских рабочих по квотам, установленным Агентством по внешней трудовой миграции в Республике Корея. Сообщает “Дуньо”.

В частности, «Daeui Co., Ltd.» В ходе встречи с руководителем предприятия Им Гуан Су были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции.Он признал, что их отличает дисциплинированный и ответственный подход к работе, доброжелательность в трудовых отношениях. Разъяснилось, что это положительно скажется на квоте граждан, которые должны въехать в эту страну из нашей страны на основании рабочей визы.