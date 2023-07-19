<img src="/wp-content/uploads/2023/07/4060e6910530a01d0ee4e6ed9bf80f7a.jpg" title="Узбекистан, Пакистан и Афганистан дали зеленый свет Трансафганской магистрали" alt="Узбекистан, Пакистан и Афганистан Пакистан, Узбекистан и Афганистан 18 июля в Исламабаде подписали протокол о присоединении Узбекистана к железнодорожной сети Пакистана. НОВОСТИ АРЫ.

Термез станет соединительным узлом в Узбекистане, далее маршрут пройдет через афганские города Мазари-Шариф и Логар и соединиться с Пакистанской железной дорогой на пограничном переходе Карлачи в Курраме. К концу 2027 года планируется построить Трансафганскую магистраль. Эта железнодорожная артерия будет использоваться как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.

Благодаря этому маршруту время в пути сократится на пять дней, а стоимость доставки грузов снизится на 40%.