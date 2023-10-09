Узбекистан поддерживает Афганистан и его народ в сегодняшние трудные времена – МИД

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выразило соболезнования Афганистану и его народу в связи с землетрясением.
“Афг Новости Землетрясение, унесшее жизни множества людей и причинившее обширные разрушения в западных регионах Афганистана, было встречено с глубокой печалью в Узбекистане.
Искренние соболезнования семьям жертв землетрясения. Выражаем соболезнования, разделяем горе афганцев. людей и желаю жертвам скорейшего выздоровления.
Узбекистан поддерживает Афганистан и его народ в сегодняшние трудные времена», – говорится в послании.