Узбекистан поддерживает Афганистан и его народ в сегодняшние трудные времена – МИД

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выразило соболезнования Афганистану и его народу в связи с землетрясением.

“Афг Новости Землетрясение, унесшее жизни множества людей и причинившее обширные разрушения в западных регионах Афганистана, было встречено с глубокой печалью в Узбекистане.

Искренние соболезнования семьям жертв землетрясения. Выражаем соболезнования, разделяем горе афганцев. людей и желаю жертвам скорейшего выздоровления.

Узбекистан поддерживает Афганистан и его народ в сегодняшние трудные времена», – говорится в послании.