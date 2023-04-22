Узбекистан сотрудничает с Китаем в подготовке юридических кадров

Узбекистан ожидается сотрудничество с Китаем в подготовке юридических кадров. Об этом сообщает «Дунё».

Согласно сообщению, круглый стол был организован в Юго-Западном университете политических наук и права Китая в городе Чунцин по инициативе посольства Узбекистана. Мероприятие было посвящено реформам, реализуемым в сфере высшего образования в Узбекистане, в частности, в отношении подготовки юридических кадров.

На встрече Япония, Германия и Великобритания обсудят вопросы подготовки и переподготовки кадров в области юриспруденции в стране.и было отмечено, что изучается опыт таких стран, как Китай.

В ходе беседы китайская сторона договорилась о подписании меморандума о сотрудничестве с Ташкентский государственный юридический университет и изучать в этих вузах право Китая и Узбекистана. заявил, что готов создать центры. «создать широкие возможности для преподавателей и сотрудников для участия в программах обучения и стажировок, а также наладить студенческие обмены , что послужит правовой основой для проведения различных конкурсов, конференций, семинаров и круглых столов в сотрудничестве.