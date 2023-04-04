Узбекистан завершил переговоры с Грузией на пути к членству в ВТО

<img src="/wp-content/uploads/2023/04/bfc4ddc86c0b500d3cedac9db5427fbe.jpg" title="Узбекистан завершил переговоры с Грузией о членстве в ВТО" alt="Узбекистан является членом ВТО "Узбекистан завершил переговоры с Грузией на пути к стать членом ВТО». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.

Вице-премьер-министр Джамшид Ходжаев и вице-премьер-министр Грузии Леван Давиташвили Узбекско-Грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству по итогам заседания, подписан соответствующий отчет.