Узбеков в России и Украине предупреждают

Последний В последние дни распространяются различные новости, связанные с военными действиями между Россией и Украиной и гражданами Узбекистана на территориях этих стран. Поэтому Агентство внешней трудовой миграции призвало узбеков в России и Украине быть сознательными. Просим”, – говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем, что в статье 154 УК Республики Узбекистан, военная служба иностранных государств, органы безопасности, полиции, органы военной юстиции или иные аналогичные меры. Предусмотрено, что призыв на службу в органы власти будет наказываться ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет. .