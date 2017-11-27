Узнать о выплатах по уходу за ребенком можно через интернет-портал

Это поможет избежать огромных очередей за пособиями.

«Пособия положены женщинам, родившим детей. Но при этом нужно разбирать, какой это ребенок по счету. При каждом рождении появляется право на определенное пособие. Чтобы знать, какой именно пакет документов необходимо подать, естественно, нужно получить информацию. С сайта это сделать намного проще», — пояснил старший партнер юридической компании Алихан Дадаев.

Например, при рождении второго ребенка положен материнский капитал. Есть также краевые программы поддержки семьи. На сайте pgu.krasnodar.ru можно узнать о всех положенных выплатах, а также, какой список документов необходим, чтобы их получить. Кроме того, на сайте есть возможность проверить полис обязательного медстрахования, записаться на прием к врачу и запросить архивные справки и выписки.

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