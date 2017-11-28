В 1/8 финала Кубка вызова краснодарский ГК СКИФ сыграет с боснийским «Зриньски»

Первый матч пройдет в Боснии и Герцеговине 10 или 11 февраля.

Ответную встречу с «Зриньски» из Мостара краснодарцы проведут 17 или 18 февраля, собщает пресс-служба ГК СКИФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СКИФ 27 ноября вышел в 1/8 финала гандбольного Кубка вызова. В ответном матче 1/16 финала на выезде 26 ноября СКИФ уступил «Керьенгу» из Люксембурга. Первая встреча соперников в России завершилась с преимуществом краснодарской команды. По сумме двух игр СКИФ одержал победу — 57:55.

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