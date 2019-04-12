В 12 городах Кубани 9 мая пройдет торжественный марш войск

О подготовке мероприятий к празднованию Дня Победы рассказал на совещании губернатор Вениамин Кондратьев.

В этом году войска пройдут торжественным маршем в Туапсе, Анапе, Армавире, Ейске, Крымске, Тихорецке, Горячем Ключе, Кореновске, Курганинске, Гулькевичи, Славянске-на-Кубани и Краснодаре.

Как сообщил вице-губернатор Николай Долуда, традиционно самым крупным станет шествие в Краснодаре. Ожидается прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона торжественным маршем с привлечением вооружения и 23 единиц военной техники, 40 парадных расчетов.

Обсудили организацию памятно-мемориальных мероприятий. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что к 1 мая должны привести в порядок более 1,8 тыс. воинских захоронений и памятники военной истории.

На Кубани почти 1,5 тыс. объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Благодаря работам по уходу за ними большинство монументов находится в удовлетворительном состоянии.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что особое внимание необходимо уделить тем ветеранам, которые еще живы.

«Традиционно накануне 9 мая улицы украшают баннеры с изображением участников войны, на стенды вывешивают их фотографии. Но уже буквально через неделю их заменяют рекламные вывески. Неправильно использовать фото людей, сражавшихся за родину, только в качестве украшения праздника. Надо уйти от формализма и сделать доску почета, где фотографии ветеранов будут размещены постоянно. А внуки и правнуки смогут ими гордиться», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.