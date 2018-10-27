В 120 домах Краснодара на три дня отключат горячую воду и отопление

«Краснодартеплосеть» 29 октября начнет ремонтные работы на теплотрассе в центральной части города.

С 8:00 29 октября аварийно-ремонтные бригады приступят к ремонту дефектных участков на магистральной теплотрассе диаметром 800 мм. На время проведения работ подачу горячей воды и теплоносителя приостановят на три дня в 120 домах в центральной части города.

Как рассказал гендиректор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов, на тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ — Центр города» обнаружили три дефектных участка. Чтобы не допустить серьезной аварии, особенно в зимний период, необходимо их срочно отремонтировать. По прогнозу метеорологов 29 октября ожидается потепление.

Теплотрасса — одна из старейших в городе. Ведется поэтапная замена наиболее изношенных участков магистрали, в этом году уложили около 1 км новой трубы. Работы продолжат в 2019 году.

По словам Сироджова, работы будут вести круглосуточно и одновременно на участках теплотрассы в районе перекрестка улиц Полины Осипенко и КИМ, по Бургасской между Старокубанской и 2-м проездом Стасова, а также по КИМ между Павлова и Черноморской. Сварочные работы и замену дефектных участков магистральной трубы планируют завершить к вечеру 31 октября.

В связи с предстоящим временным ограничением подачи тепла и горячей воды ряд объектов социальной сферы в Центральном и Западном округах будут обеспечивать автономные источники теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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