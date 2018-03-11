В 15 муниципалитетах Кубани прошли флешмобы в поддержку фотоконкурса «Голосовач»

11 марта в 20:52

В них приняли участие несколько сотен человек.

Несколько дней назад в муниципальных образованиях Краснодарского края прошли флэшмобы, цель которых – привлечь внимание жителей к селфи-конкурсу «Голосовач». Он приурочен к выборам президента России, которые пройдут 18 марта. Данный конкурс призывает молодежь активнее выражать свою гражданскую позицию и не игнорировать предстоящие выборы. При этом «Голосовач» не агитирует избирателей голосовать за какого-либо кандидата.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно прийти на избирательный участок, проголосовать, а затем сделать селфи в специальной фоторамке и выложить фото в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram. Главное не забыть поставить под ним тег #голосовач23 и тег муниципалитета.

Все фото будут размещены на сайте www.golosovach23.ru, где и пройдет голосование. В каждом муниципалитете выберут победителя, который получит Iphone X. Среди других призов – Iphone 8 и Ipad. Об этом и многом другом и рассказывали активисты на флэшмобах.

Активисты из Краснодара устроили массовый танцевальный флэшмоб. Около сотни участников одновременно станцевали, а затем с табличками «#голосовач23» и «#Краснодар» рассказали о конкурсе.

В Сочи более сотни молодых активистов с цветными табличками в руках выстроились в слово «Выборы» с галочкой. Одновременно с этим волонтеры раздавали всем прохожим листовки с правилами участия в конкурсе. Все мероприятие было снято на видео с квадрокоптера.

Previous

Next

В других муниципалитетах прошли немного другие флэшмобы. В Крымском и Тимашевском районах активисты выстроились в цифры «2018». В руках они держали синие и красные карточки. Активисты из Армавира пошли дальше – кроме «2018» они выстроились в теги #Армавир и #голосовач. При этом все происходящее снимал квадрокоптер.

Новороссийские активисты решили не просто выбрать карточки в цветах российского флага, а сделать их самим. Из них они составили тег #голосовач23. У активистов Белореченска были теги конкурса и родного города, а вот карточки – разных цветов. Кроме того, несколько волонтеров рассказывали прохожим о конкурсе и раздавали листовки.

Активисты Кавказского района решили не выстраиваться в разные слова, а просто взять за основу флэшмоба главный атрибут «Голосовача» – селфи. Они фотографировались в рамках, стилизованных под «Вконтакте» и Instagram, а также с плакатами с тегами #голосовач23 и #Кавказскийрайон.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник