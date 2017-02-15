В 20 труднодоступных населенных пунктах Кубани появится сотовая связь

Вице-губернатор Сергей Алтухов 15 февраля сообщил о том, что в 20 труднодоступных населенных пунктах края в этом году появится сотовая связь.

Сергей Алтухов и директор филиала ОАО «МТС» в Краснодарском крае Сергей Ласкавый рассказали о промежуточных итогах реализации крупного инвестиционного соглашения, заключенного администрацией края с компанией МТС на Сочинском форуме в 2016 году.

Проект рассчитан на три года с привлечением более 5 млрд рублей инвестиций. Компания МТС расширила сеть LTE в частотном диапазоне 2600 МГц.

Ласкавый отметил, то компания имеет самую большую территорию покрытия 4G в регионе. Объединение двух сетей на разных частотах — 1800 МГц и 2600 МГц — позволяет получать пиковые скорости мобильного интернета в 120 населенных пунктах края. Сейчас это 60% от общего 4G-покрытия МТС в регионе. Планируется, что в течение двух лет две сети практически сравняются друг с другом.

До конца года новая технология будет внедрена преимущественно в крупных городах и курортах края. При этом МТС продолжит активное развитие сети на частоте 1800 МГц, которая позволяет обеспечить доступ к 4G за короткий срок. Расширение покрытия и емкости LTE пройдет в 40 станицах и поселках края.

«В течение ближайших трех месяцев программное обеспечение сети МТС в Краснодарском крае будет обновлено. В результате скорость сетей передачи данных вырастет еще на 30%», — уточнил Ласкавый.

По словам Алтухова, инвестиционное соглашение предусматривает не только развитие сети 4G, но и сети сотовой связи, предоставление более высокоскоростных услуг передачи данных.

«Работа уже началась. Сегодня запустили сеть на стандарте 2600 МГц — стандарт с повышенной пропускной способностью передачи данных до 200 Мбит в секунду. Это реальная альтернатива даже проводному интернету. Пользователи высоко ценят предоставление услуг связи по таким современным стандартам. Кроме того, в рамках соглашения более чем в 70 населенных пунктах, где сейчас связи либо нет, либо она имеется в усеченном варианте, устойчивый сигнал появится в течение ближайших трех лет», — пояснил Алтухов.

Связью уже обеспечены поселки Цыпка, Греческий, Кирпичное в Туапсинском районе. В ближайшей перспективе стабильная связь появится в поселках и хуторах Лабинского и Апшеронского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник