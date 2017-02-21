В 2016 году дружинники выявили более 30 преступлений на Кубани

Кубанские народные дружины в 2016 году помогли задержать 5 тыс. правонарушителей, а также выявить более 30 преступлений. Статистику озвучили в феврале на заседании в краевой администрации.

Вместе с полицией и казаками добровольцы патрулируют улицы, парки, скверы, детские площадки во дворах. Там любит проводить время в компании спиртного молодежь. Дружинники помогают правоохранителям повышать безопасность в регионе. Вице-губернатор Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что совместная работа народных дружинников, полиции и казаков повысила безопасность в крае.

«Многолетний опыт взаимодействия органов внутренних дел Краснодарского края, народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности и Кубанского казачьего войска способствовал поддержанию стабильности и безопасности на территории Краснодарского края», — считает заместитель губернатора.

Сегодня на Кубани стражам порядка помогают более 18 тыс. добровольцев. В первую очередь дружинники следят за исполнением «детского закона» и ищут уличных хулиганов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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