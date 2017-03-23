В 2016 году скорые и санавиация помогли спасти около 152 тыс. кубанцев

В 2016 году на Кубани бригады экстренных служб санавиации и скорой помощи помогли спасти около 152 тыс. жизней.

Из 1,5 млн выездов врачей за год 10% стали для пациентов спасительными. Еще 1,73 тыс. выездов и вылетов к пациентам совершили вертолетные и наземные бригады кубанской службы санавиации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения края.

За учреждениями и подразделениями службы скорой помощи закреплено 617 автомобилей, все они оснащены системой ГЛОНАСС. Начиная с 2012 года, медицинские авиабригады спасли более 1 тыс. жизней, из них 260 — в 2016 году.

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