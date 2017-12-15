В 2017 году краевой Фонд капремонта провел работы в 662 домах

С новыми лифтами, фасадами и крышами своих многоэтажек встретят 2018-й сотни жителей Кубани.

Итоги работы и планы на будущее озвучили в краевом Фонде капремонта. Он работает уже третий год, растут темпы и качество работ.

«За этот год нами отремонтировано 662 дома. Это ремонты крыш, фасадов, лифтового оборудования и замена инженерных коммуникаций. Планы 2018 года включают в себя ремонт 695 домов. Основной объем работ мы планируем выполнить во втором и третьем кварталах, что позволит более качественно и в сокращенные сроки провести его», — отметил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Вячеслав Анпилогов.

В Краснодарском крае, по словам руководителя фонда, люди стали более ответственно относиться к оплате взносов на капитальный ремонт. Это связано с тем, что многие видят результаты проведенных работ. Дома обновляют в соответствии с пожеланиями владельцев квартир. Как отмечают специалисты, чем лучше будет платежная дисциплина, тем больше людей смогут обновить свое жилье. В скором времени начнет формироваться план работ на 2019 год. Получить подробную информацию можно на официальном сайте фонда.

Вернуться на ленту

Источник