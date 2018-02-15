В 2017 году кубанцы чаще всего читали детективы и книги по психологии

Рейтинг составил крупный сервис электронных книг. Самой читаемой книгой стал детектив Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой».

Наиболее популярные у кубанцев жанры — боевая фантастика, любовные романы, современная проза, любовное фэнтези, триллеры, историческая фантастика и детективы.

Помимо «Селфи с судьбой», в топ-10 самых читаемых книг вошли «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели» Джо Диспензы, «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского, «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Земное притяжение» Татьяны Устиновой, «Вальс гормонов: вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам» Натальи Зубаревой, «Оно» Стивена Кинга, «Змей-соблазнитель» Татьяны Поляковой, «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо и «Подсознание может все!» Джона Кехо.

Самыми любимыми писателями у жителей Краснодарского края в 2017 году стали Татьяна Устинова, Елена Звездная, Дарья Донцова, Ю Несбе, Наталья Жильцова, Борис Акунин, Татьяна Полякова, Сергей Тармашев, Александра Маринина и Стивен Кинг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе группы-компании «ЛитРес».

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