В 2017 году на 23 тыс. увеличится число кубанских школьников

На совещании с вице-губернатором Анной Миньковой 9 февраля говорили о том, что в следующем учебном году на 23 тыс. увеличится число кубанских школьников.

В сентябре ажиотаж ожидается в школах Краснодара, Новороссийска и Сочи. Сейчас в регионе уже идет запись детей в первые классы. Делать это эксперты советуют через портал госуслуг, так не придется сидеть в очереди. Из-за роста числа учеников в крае появился дефицит педагогов. Добавлять часы учителям, которые уже работают в школах, — не решение проблемы.

«Мы очень надеемся, что в этом году будет дан старт двум серьезным социальным проектам поддержки педагогов. В первую очередь я говорю о единовременных выплатах молодым педагогам. Второй немаловажный проект — ипотека для молодых педагогов, жилищный сертификат. Сейчас этот проект в стадии разработки, 200 млн рублей уже найдено в бюджете», — сказала Минькова.

Жилищный сертификат получат 100 педагогов, которые придут в школы региона. На поддержку может претендовать и тот, кто переедет на Кубань, и тот, кто уже работает в регионе. Краевые власти планируют привлечь специалистов в крупные города, где наибольшее количество учеников. Также на встрече обсудили вопросы демографии. По итогам прошлого года, рождаемость превысила смертность. Но младенцев родилось меньше, чем в 2015 году.

«У нас в крае ежегодно делается 21 тыс. абортов. При этом мы с вами недобрали детей. Я говорю в цифрах, как есть, 400 детей. Если бы мы с вами сохранили эти 400 детей, мы бы с вами сделали серьезный рывок. Поручение министерству здравоохранения — создать дорожную карту для каждого муниципального образования по снижению количества абортов», — потребовала вице-губернатор.

Тем, кто только мечтает стать родителями, власти края дадут дополнительный шанс. Число ЭКО, которые делают по госпрограмме, удвоят — до 2 тыс. Кроме того, на рождаемость влияет и работа женских консультаций. Главное, чтобы беременные становились на учет как можно раньше, а районные врачи, при необходимости, вовремя отправляли их на прием к краевым специалистам. Это поможет сохранить здоровье матери и жизнь будущему ребенку.

Также на встрече говорили о безбарьерной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья, работе страховых поверенных и ремонте домов культуры, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник