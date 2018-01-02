В 2017 году Россия нарастила экспорт нефти на 1%

Добыча нефти и газоконденсата снизилась на 0,1%.

Экспорт нефти из России в 2017 году увеличился по сравнению с 2016-м на 1% и достиг 256,787 млн т. При этом экспорт нефти в декабре 2017 года составил 20,45 млн т (-3,6%).

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за год вырос на 1,1% до 238,72 млн т. Из них в декабре Россия экспортировала по этому направлению 18,84 млн т нефти (-6,7%).

Экспорт в ближнее зарубежье снизился в ушедшем году на 0,4% — 18 млн т (-0,4%).

На внутренний российский рынок в минувшем году поставили 286,57 млн т нефтяного сырья, что на 0,2% меньше аналогичного показателя 2016 года.

В декабре в России добыли 46,32 млн т нефти, что на 2,3% меньше уровня прошлогоднего декабря, сообщает ТАСС.

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