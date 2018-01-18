В 2017 году в Краснодарском крае появилось два коллекторских агентства

На территории региона зарегистрировали ООО «Независимая экспертная палата» и «Центр ЮСБ инфо».

В течение прошлого года в Управление ФСПП поступило четыре заявки на внесение в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Однако по итогам рассмотрения заявлений двум организациям-претендентам отказали из-за несоответствия информации и документов требованиям законодательства.

В течение 2017 года в отношении коллекторов возбудили 26 административных дел по статье КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Суд оштрафовал виновных в общей сложности на 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

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