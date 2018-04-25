В 2017 году в перерабатывающие предприятия Кубани инвестировали 15,2 млрд рублей

Об этом 25 апреля сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

С 24 апреля в краснодарском ВКК «Экспоград Юг» проходят выставки продуктов питания, напитков и оборудования для их производства «Кубаньпродэкспо-2018», InterFood Krasnodar, FoodTech Krasnodar, а также выставка вин и алкогольных напитков Vinorus.

Мероприятие посетил заместитель губернатора Андрей Коробка. Он отметил, что подобные проекты — демонстрация создания бизнеса под ключ.

«Здесь представлены уже готовые решения для производителей — начиная от выбора необходимого оборудования и заканчивая технологиями производства. Сегодня, когда мы делаем ставку на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкоопераций, очень важно, что такие решения им доступны. Такие индивидуальные решения позволят им создать новый или усовершенствовать существующий бизнес», — сказал Коробка.

По его словам, с каждым годом на выставке увеличивается число кубанских производителей техники для пищевой промышленности.

«Сегодня наше оборудование ничем не уступает европейскому. При этом оно дешевле и имеет преимущество в том, что производства находятся рядом: в любое время можно получить сервисное обслуживание, комплектующие. Поэтому на него есть и спрос», — подчеркнул вице-губернатор.

Кубанские предприятия активно внедряют новые технологии в производства. Сейчас на 38 предприятиях ведется строительство, реконструкция, техническое перевооружение на общую сумму около 26 млрд рублей. В целом объем инвестиций в основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за последние шесть лет составил 80 млрд рублей. В том числе в 2017 году — 15,2 млрд рублей, показав темп роста в 109,5%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник