В 2018 году центры занятости трудоустроили 2,5 тыс. кубанцев предпенсионного возраста

За содействием в поиске работы в краевые организации обращались женщины от 53 до 55 лет и мужчины от 58 до 60 лет.

За этот же период на профессиональное обучение направили 132 человек: врачей, медсестер, учителей, воспитателей, преподавателей, агрономов, ветеринарных врачей, трактористов, овощеводов — всего более 300 профессий.

Из краевого бюджета на финансирование профессионального обучения, обеспечения временной занятости, социальной адаптации, психологическую поддержку выделяются значительные средства. В 2019 году на эти цели предусмотрено 112,5 млн рублей.

Как подчеркнули в министерстве труда и социального развития региона, разрабатывается дорожная карта по обеспечению, сохранению и развитию занятости граждан предпенсионного возраста в Краснодарском крае на 2018-2021 годы. В регионе организуют адресную работу с кубанцами, в том числе информационно-разъяснительную.

Кроме того, подготовлены и внесены на рассмотрение в Законодательное собрание края изменения в региональный закон о квотировании рабочих мест. Предлагается добавить граждан предпенсионного возраста в перечень категорий, для которых осуществляется квотирование рабочих мест в организациях региона, а также увеличить размер квоты с 2 до 3%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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