В 2018 году черноморские курорты смогут посетить 40 космонавтов

Министерство курортов Краснодарского края 13 апреля подписало договор о долгосрочном сотрудничестве с Центром авиакосмической медицины.

Сейчас в Сочи проходит реабилитацию после полета Александр Мисуркин. Он несколько месяцев назад вернулся с МКС. На курорт приехали его коллеги-космонавты и медики. Делегация посетила несколько санаториев. Гостям показали комнаты отдыха, спа-зоны, тренажерные залы. Больше всего заинтересовало космонавтов современное оборудование в медицинских центрах.

«Сочинская санаторно-курортная база, на мой взгляд, является одной из лучших. Тот спектр, набор физиотерапевтических процедур, условия пребывания. Я не буду говорить о климато-географическом факторе. Несомненно, все это соответствует тем требованиям, которые предъявляются», — считает генеральный директор Центра авиакосмической медицины Михаил Потапов.

Для делегации из космического городка провели презентацию ведущих здравниц курорта. Каждый отель и санаторий заинтересованы в том, чтобы привлечь гостей такого уровня.

«В приеме космонавтов могут участвовать любые предприятия санаторно-курортного комплекса Краснодарского края. Пока мы начинаем с Сочи. Все будет зависеть от специфики и запросов космонавтов», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

В Сочи покорители космоса смогут не только восстановиться, но и развлечься. Гостям предложили почувствовать перегрузки, хоть и не космические, но все же ощутимые, на трассе «Формулы-1». В рамках визита стало известно, что на Кубани космонавты будут проходить не только послеполетную реабилитацию, но и предполетную.

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