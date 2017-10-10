В 2018 году ЕГЭ пройдет с 28 мая по 20 июня

Расписание экзаменов 10 октября разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, ЕГЭ начнутся 28 мая с экзаменов по географии и информатике, 30 мая пройдет ЕГЭ по математике базового уровня, 1 июня — по математике профильного уровня. Химию и историю школьники напишут 4 июня, 6 июня — сдадут русский язык, 9 и 13 июня июня — иностранные языки (устную часть). Обществознание пройдет 14 июня, 18 июня — экзамен по иностранным языкам (письменная часть). Завершится основная волна экзаменами по литературе и физике 20 июня. Резервные дни пройдут с 22 июня по 2 июля.

В проекте расписания также указывается, что досрочная волна, в которой принимают участие выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, имеющие уважительную причину, пройдет с 21 марта по 4 апреля.

Сентябрьская волна, согласно проекту расписания, пройдет 4 сентября — русский язык, и 7 сентября — математика базового уровня. В эти сроки сдают те, кто, несмотря на плохие результаты по итогам основной волны, планирует получить аттестат по окончании школы, сообщает ТАСС.

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