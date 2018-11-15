В 2018 году экспорт зерна через порты Кубани вырос на 32%

15 ноября в 15:39

Экспорт зерна через морские порты Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе за десять месяцев составил 32,5 млн т.

За это время отгрузили 1 тыс. 483 судна с зерном и продуктами его переработки. Из общего объема доля пшеницы составила 27,9 млн т.

Экспортированную продукцию направили в 57 стран мира: Италию, Ливан, Турцию, Египет, Албанию, Израиль, Южную Корею, Конго, Анголу, Ливию, Йемен, Грузию, Марокко, Испанию, ОАЭ.

За десять месяцев 2017 года экспорт зерна через морские порты Краснодарского края составил 24,6 млн т (1 тыс. 75 судов). В январе — августе 2018 года экспорт зерна превысил 25 млн т, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает РБК-Краснодар.

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