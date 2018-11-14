В 2018 году «Крайинвестбанк» выдал жителям Кубани почти 4 млрд рублей кредитов

Это на 9% больше, чем в прошлом году.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 ноября обсудил с председателем совета директоров РНКБ Михаилом Якуниным и председателем правления «Крайинвестбанка» Игорем Логвиным развитие банка и дальнейшие перспективы.

Сейчас финансовая организация выходит на новый уровень. Одним из приоритетных направлений является обслуживание зарплатных проектов работников бюджетной сферы и повышение качества этих услуг. Как отметил Вениамин Кондратьев, поддержка финансового института крайне важна для тех, кто только делает первые шаги в малом и среднем бизнесе.

«Банк находится на стадии развития. Я думаю, что мы с вами сегодня уже должны обсуждать перспективы дальнейшего развития «Крайинвестбанка». Он был региональным банком и, я уверен, остается. И важно, чтобы он был региональным не просто по фактическому принципу или по названию, а по делам и содержанию, по тому перечню услуг, который он предлагает. И я очень хотел бы, чтобы ваше развитие было вск-таки сконцентрировано на малом и среднем бизнесе нашего края, чтобы у него не было проблем с кредитованием в «Крайинвестбанке». Прошу вместе с нами поверить в бизнес, который сегодня только зарождается. Поверить и прокредитовать. И завтра из малого этот бизнес превратится в средний, а из среднего — в крупный», — сказал Вениамин Кондратьев.

«»Крайинвестбанк» — это банк Краснодарского края, и все его усилия сфокусированы на развитие экономики региона и обеспечение населения современными передовыми услугами. Банк активно растет. В сегменте физических лиц с начала года мы уже выросли на 20%. Это одни из самых высоких темпов роста в крае. И думаю, год мы закончим с ростом около 30%», — отметил председатель совета директоров Российского национального коммерческого банка Михаил Якунин.

«Крайинвестбанк» обслуживает около 300 тыс. частных клиентов и более 100 тыс. работников бюджетной сферы. Для того, чтобы потребителю было удобно пользоваться финансовыми услугами, организация переходит на современную цифровую платформу. Сейчас «Крайинвестбанк» занимает второе место среди региональных банков по активам, объему кредитного портфеля и вкладам населения.

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