В 2018 году кредитная нагрузка городов и районов Кубани сократится на 3 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

На совещании обсудили реструктуризацию долга региона и сбалансированность муниципальных бюджетов.

Государственный долг Краснодарского края составляет порядка 149 млрд рублей. Из них выплаты по кредиту в 17 млрд рублей по решению федерации рассрочены до 2024 года, подчеркнул Дмитрий Козак.

Вениамин Кондратьев добавил, что край также реструктуризирует задолженности по бюджетным кредитам муниципалитетов. До конца этого года планируется списать от 70% до 95% таких долгов. В результате кредитная нагрузка городов и районов сократится на 3 млрд рублей.

«Это беспрецедентные действия, но мы исходим из того, чтобы максимально убрать факторы, отягощающие развитие территорий, повысить, в том числе их инвестиционную привлекательность», — акцентировал губернатор.

В ходе совещания Вениамин Кондратьев также рассказал, что в виде дотаций на сбалансированность местных бюджетов в этом году планируется выделить порядка 1 млрд рублей. Средства будут направлены, в том числе на повышение оплаты труда сотрудникам бюджетной сферы.

«Это наш страховочный механизм, гарантирующий обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений», — подчеркнул губернатор.

Еще 265 млн рублей на эти цели предполагается получить из федеральной казны. Деньги выделяются в связи с решением президента приравнять МРОТ к прожиточному минимуму, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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