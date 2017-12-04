В 2018 году Кубань получит 1 млрд рублей на благоустройство

Деньги выделят в рамках проекта «Городская среда». Детали программы обсудили в Сочи. Там в следующем году планируют обустроить около 1 тыс. дворов.

Что обновить, а что заменить, где должна появиться клумба, а где — детские карусели, будут решать сами жители. Как сейчас реализуют проект благоустройства в олимпийской столице, проверил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В ходе объезда города вместе с мэром мы посмотрели, насколько эффективно в Сочи реализуется проект «Городская среда». Посмотрели новые парковые пространства. Действительно создается комфортная среда для горожан. Очень важно, что в бюджете на 2018 год заложены средства», — сказал и.о. секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В ближайшее время сформируют программу Всероссийского съезда партии. Он пройдет в Москве 22 и 23 декабря.

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