В 2018 году кубанцы экономили на путешествиях в пользу новых покупок

Жители края не тратили много денег на летний отпуск, предпочитая вместо путешествий за пределы региона сделать новые покупки, в том числе приобрести гаджеты.

В третьем квартале 2018 года розничная сеть МТС в Краснодарском крае показала взрывной рост продаж смартфонов. В первую очередь, его причиной стала программа cashback, которая заменила скидки и бонусные баллы. Мгновенный возврат части денег за покупку смартфона стимулировал пользователей обновлять устройства.

В период с июля по сентябрь 2018 года свыше 50% смартфонов в розничной сети МТС было куплено при помощи cashback. Доля смартфонов, купленных по программе, выросла в два раза в сравнении со вторым кварталом 2018 года. Статистика подтверждает, что пользователям удобнее получить cashback деньгами сразу при покупке, чем сравнивать предложения по скидкам или ждать начисления бонусных баллов, которые зачастую можно копить и тратить только в определенной сети магазинов.

Результаты продаж в рознице МТС Краснодарского края по итогам третьего квартала 2018 года оказались значительно выше рынка: продажи смартфонов выросли на 19% в натуральном выражении и на 56% в денежном. В то время как российский рынок смартфонов в целом за аналогичный период увеличился только на 1,6% в штучном выражении, а рост выручки составил порядка 21%.

Самыми продаваемыми брендами в розничной сети МТС стали три производителя: Honor/Huawei, Samsung, Apple. При этом Honor/Huawei и Apple продолжают уверенный рост год к году — более 90% и 70% в штуках соответственно. Samsung теряет позиции, но пока еще остается на втором месте в продажах среди брендов. В целом топ-5 самых покупаемых смартфонов в рознице МТС Краснодарского края сегодня уже полностью состоит из смартфонов Honor.

Рынок смартфонов по итогам третьего квартала составил 8,3 млн штук и 124 млрд рублей. Средняя цена на мобильные устройства по России составила 14 тыс. 976 рублей, что на 19,6% больше 2017 года.

На российском рынке Huawei за год утроил свою долю до 28,3% и стал лидером по количеству проданных смартфонов в третьем квартале 2018 года. На увеличение доли китайского бренда повлиял выход новой сбалансированной линейки устройств в бюджетном и среднебюджетном сегменте. На втором месте расположилась компания Samsung с 24,8%, на третьем — Apple с долей 11,7%. В денежном выражении лидирует Apple с долей рынка в 32%. Следом идет Samsung с 26,4% и Huawei с 25,4%.

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