В 2018 году на Кубань пытались ввезти более 5,5 тыс. тонн зараженных мандаринов

Опасные цитрусы выявили сотрудники Россельхознадзора в портах Краснодарского края.

За 10 месяцев 2018 года в пункты пропуска Краснодарского края поступило более 222 тыс. т мандаринов из девяти стран мира. Основные страны-поставщики — Турция, Египет, Пакистан и Абхазия.

Во время проверок инспекторы управления Россельхознадзора обнаружили в 232 партиях карантинные объекты. Мандарины были заражены средиземноморской плодовой мухой, многоядной мухой-горбаткой, коричнево-мраморным клопом. В общей сложности вес опасной продукции составил более 5,5 тыс. т — это 2,5% от общего количества поступивших в Россию из-за рубежа мандаринов.

Все зараженные партии цитрусов запретили ввозить на территорию РФ и возвратилив пункты отправления, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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