В 2018 году на Кубани 47 лучших учителей получат по 200 тыс. рублей

Среди победителей конкурса больше всего преподавателей русского языка и литературы, истории и обществознания.

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями проводят на Кубани с 2006 года. Размер премии составляет 200 тыс. рублей.

Комиссия выбрала среди 151 преподавателя 47 лучших из 26 муниципальных образований края. По традиции, победители получат премию к профессиональному празднику — Дню учителя, который отмечается в октябре.

В прошлом году на Кубани отметили 43 преподавателя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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