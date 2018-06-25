В 2018 году на Кубани на борьбу с амброзией выделила 178 млн рублей

25 июня в 16:24

За кусты амброзии, которые росли в станице Елизаветинской, главе администрации выписали штраф. Сотрудники Россельхознадзора проводят проверки по всему краю и привлекают к ответственности. В основном муниципалитеты с задачей справляются.

В обязанности каждого муниципалитета входит покос вредной травы на землях общего пользования: на улицах, в парках, школьных дворах, на обочинах дорог. По словам специалистов, сейчас для ликвидации амброзии самое время — пока сорняк еще маленький. Когда он вырастет и зацветет, станет особо опасным для аллергиков и сельхозкультур. Поэтому за работу взялись и аграрии.

«У нас два метода борьбы с амброзией — химический и агротехнический. Химическим мы при помощи гербицидов боремся в основном со всходами амброзии. С теми растениями, которые переросли, в основном боремся механическими способами, то есть междурядной культивацией, это покос», — пояснил агроном Алексей Недобежкин.

Дуэль с карантинным растением на Кубани продолжится до октября. Удалять сорняк необходимо раз в три недели. Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что делать это нужно также владельцам садов и огородов. Любителям запустить свой участок и развести на земле опасный сорняк грозит штраф. Суммы варьируются от 500 рублей до 10 тыс.

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