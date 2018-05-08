В 2018 году на Кубани на расчистку русел рек планируют направить 50 млн рублей

Деньги выделяют впервые с 2013 года.

«Одно крупное дерево в русле может существенно повлиять на гидрологическую ситуацию на локальном участке реки, вплоть до изменения направления течения, подмыва берегов, что особенно опасно в границах населенных пунктов. Поэтому необходимо принимать своевременные оперативные меры по расчистке проблемных участков от древесно-кустарниковой растительности», — отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

В этом году приняли решение возобновить финансирование программы. Ожидается, что соответствующие изменения в краевом бюджете рассмотрят на ближайшей сессии ЗСК.

После этого около 15 горных и предгорных районов, где расчистка русел рек от растительности особенно необходима, получат поддержку края на условиях софинансирования. Всего на работы планируют выделить 50 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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