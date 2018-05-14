В 2018 году на Кубани на развитие сельских территорий направят более 267 млн рублей

Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о распределении субсидий местным бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Всего в текущем году на эти цели направят более 267 млн рублей из федерального, краевого и местных бюджетов. Край выделит 135,3 млн рублей.

Финансирование пойдет на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, развитие инженерной инфраструктуры, строительство многофункциональных спортивных площадок и офисов врачей общей практики.

Мингрельское сельское поселение Абинского района получит 28,6 млн рублей на развитие водоснабжения, на развитие сети ФАП и офисов ВОП Выселковский район получит 9,8 млн рублей, а Ленинградский район — 12,5 млн рублей. Анапе выделили 13,5 млн на улучшение газоснабжения.

Вице-губернатор Андрей Коробка, который будет контролировать выполнение постановления, отметил, что за последние годы благодаря действию федеральной целевой программы на Кубани 3 тыс. 445 сельских семей смогли улучшить жилищные условия.

Кроме того, ввели более 2 тыс. км газопроводов, 630 км водопроводных сетей, 22 км электросетей, спортивные площадки площадью 11 тыс. кв. м, построили два родильных дома и 12 офисов ВОП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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