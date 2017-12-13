В 2018 году на портале госуслуг будет доступна медицинская карта

Об этом 13 декабря сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Следующий шаг — это попадание в свою интегрированную электронную медицинскую карту и получение эпикриза, а также получение доступа через этот эпикриз к медицинской документации. Все эти шаги нам предстоит проделать в 2018 году», — сказала она.

Электронное здравоохранение, по словам Скворцовой, решает не только управленческие задачи, но и повышает доступность медицинской помощи. Она также отметила, что со следующего года будут последовательно включены еще несколько модулей личного кабинета пациента, включая получение информации о проведенных медицинских услугах и их стоимости, а также информации о прикрепленной страховой медицинской организации, сообщает ТАСС.

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