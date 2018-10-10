В 2018 году Nestle завершит на Кубани модернизацию кофейной фабрики

Фабрика по изготовлению кофе ООО «Нестле Кубань», которая находится в Краснодарском крае, в нынешнем году заканчивает грандиозное обновление своего производства. Инвестиции в это дело уже превышают 1,5 млрд. рублей и модернизация подходит к финишу. Уже обновили линии, на которых выпускается продукция бренда Nestle, установили новую упаковочную линию и увеличили мощность линий, производящих сублимированное кофе.

Именно сублимированное кофе считается наиболее вкусным и качественным. Утро начинается с чашечки ароматного напитка у многих людей. Его пьют с удовольствием дома, подают в кафе и ресторанах. Посетитель смакует бодрящим напитком на открытой террасе кафе на барном стуле furniture plus и кофе поднимает настроение.

Инвестор планирует и в будущем проводить модернизацию предприятия, выпускающего продукцию. Еще зимой нынешнего года в Сочи был подписан трехсторонний протокол по поводу расширения в области производства кофе властями Краснодарского края, руководством Тимашевского района и «Нестле Кубань». Главным проектом этой программы стал перезапуск лидирующей марки кофе NESCAFE Gold и сюда входит масштабное обновление рецепта напитка, а также изменение дизайна и формы банки. Потребителям предложат знакомый продукт, но в обновленной упаковке и с новыми вкусовыми качествами.

В России «Нестле Кубань» считается наикрупнейшим «детищем» Nestle по вложению производителем инвестиций. За прошедшие 20 лет компания инвестировала в экономику РФ более 2 млрд. долларов. Только на Тимашевскую фабрику выделено больше 11,5 миллиардов. По результатам прошедшего года «Нестле Кубань» смогла нарастить прибыль по РСБУ на 18% — до 2 млрд. рублей. А выручка увеличилась на 11% и составила 18,297 миллиардов. Это указывает на популярность продукта у потребителей.

Nestle владеет в России кондитерской фабрикой, расположенной в Самаре, производством каш быстрого приготовления в Вологде и фабрикой по изготовлению кормов для домашних животных, которое находится в Калужской области. И это далеко не все предприятия, принадлежащие производителю и расположенные на территории нашей страны.